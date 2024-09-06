В оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов, — ЦНС

У школьников и студентов в оккупированной Луганской области теперь нет никаких льгот. В первую очередь речь идет о проезде в общественном транспорте. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Теперь доехать до места своего обучения дети смогут только в том случае, если платят полную стоимость проезда. Самая дешевая услуга по перевозке пассажиров во временно оккупированной Луганской области составляет 20 рублей РФ.

«Родителям детей, которые не имеют возможности учиться рядом с домом, придется внести в свой перечень расходов дополнительные расходы. Или — (идти) в школу пешком», — говорится в сообщении ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился к оккупантам и коллаборантам, которые помогают «внедрять человеконенавистническую политику в Украине». В частности, информационный ресурс предупредил, что время расплаты за преступление неизбежно.

«Помочь освобождать украинские земли от российских захватчиков может каждый из вас», — подчеркнули в ЦНС, обращась к предателям и врагам.

Напомним, на Луганщине оккупанты создали новое школьное движение для контроля детей.