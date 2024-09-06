Столтенберг прокомментировал достижение ВСУ на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Силы обороны смогли добиться существенных результатов посредством операции в Курской области РФ. Об этом пишет Nettavisen.

В то же время глава НАТО не стал прогнозировать дальнейший ход событий.

«Они достигли многого. Им удалось взять под контроль российскую территорию, нанести урон российским войскам и продемонстрировать свою способность действовать», — объяснил Столтенберг, комментируя операцию ВСУ на Курщине.

Вместе с тем, он напомнил, что война непредсказуема, поэтому сложно сказать, что будет происходить дальше.

«Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходимо сделать, например, где разместить войска и какой вид военных действий уместен в этой ситуации», — добавил генсек.

Напомним, РФ перебросила в Курск 60 тысяч солдат из Украины.