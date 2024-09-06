В селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины в четверг, 5 сентября.

Отмечается, что около 13:30 в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение, что в одном из жилых комплексов на седьмом этаже раздался взрыв.

«Прибывшие на место происшествия предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с газовым прибором. Житель квартиры получил незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказался», — рассказали в полиции.

Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности в быту.

Напомним, в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. Пришлось эвакуировать 100 человек.