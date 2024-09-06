Мобильный телефон рак мозга не вызывает?

Использование мобильных телефонов не вызывает рак мозга, вопреки распространенному мифу, пишет The Guardian

К такому выводу пришли австралийские ученые, проанализировав более 5 тысяч научных работ. Исследователи не обнаружили никакой связи между радиоволнами, излучаемыми телефонами, и возникновением заболевания, даже при длительном использовании устройств.

В 2011 году ВОЗ отнесла радиочастотные поля, подобные тем, что излучают мобильные телефоны, к возможным канцерогенам.