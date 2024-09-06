Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Кабмине

Президент ожидает от замен в правительстве еще более активной работы, чем раньше. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время видеообращения в четверг, 5 сентября.

«Произошли правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. И очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно — еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом — это подготовка будущего соглашения о вступлении», — отметил Зеленский.

Также президент ожидает больше поддержки для фронта и поставок оружия, защиты энергетики и восстановления разрушенного. Среди задач также четкая ветеранская политика, противодействие российской пропаганде за рубежом, работа с глобальным украинским сообществом и обеспечение финансовой стабильности государства.

«Есть десятки таких вполне конкретных задач, и в своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Рада назначила целую «пачку» новых министров.