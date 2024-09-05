Госдеп ответил на угрозы Лаврова советом вывести войска из Украины

Государственный департамент США ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российских «красных линиях». Заявление касалось планов США поставить Украине ракеты увеличенной дальности JASSM.

Об этом сообщает Укринформ.

Российский журналист попросил прокомментировать заявление Лаврова спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга.

«Наша поддержка Украины осуществляется из-за незаконной войны, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это — прекратить войну и выйти из Украины», — сказал Миллер.

Напомним, Лавров призвал США не шутить по поводу «красных линий России» при рассмотрении вопроса о поставках Украине ракет.