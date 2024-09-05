Ученые объяснили, почему полезно посещать церковь

Эксперты из университета Бейлора в США говорят о пользе посещения церкви. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое посещение воскресных религиозных служб дает немедленный положительный эффект для психического благополучия верующих.

Во время опыта ученые использовали выборку из 2 869 человек, принимавших участие в проекте по изучению общественного мнения SoulPulse.

Подопытные при этом заполнили анкеты оценки эмоционального благополучия, которые измеряли десять душевных состояний, и включали положительные эмоции, такие как благодарность, радость и удовлетворение, а также отрицательные чувства, такие как тревожность и депрессивные симптомы.

В итоге было установлено, что эмоциональную пользу получили только те, кто посещал службы в определенные выходные и был их постоянным слушателем.

Сказано, что верующие накапливают так называемый духовный капитал – запас духовных ресурсов, который можно накапливать подобно социальному или финансовому резерву.

Говорится, что духовный капитал, приобретенный посредством регулярного участия в религиозной жизни, может запустить восходящую спираль опыта, способствующего эмоциональному благополучию и процветанию.

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