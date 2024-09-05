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Новости > Итальянцы узнали о порнографии кое-что неожиданное

Итальянцы узнали о порнографии кое-что неожиданное

Александр Панько
05.09.24 12:19
149
Итальянцы узнали о порнографии кое-что неожиданное

Эксперты из Флорентийского университета в Италии озаботились вопросом порнографии. Они узнали кое-что новое.

В их отчете сказано о том, что импульсивность часто выступает фактором компульсивного использования порнографии.

Поясняется, что многие используют порнографию в рекреационных целях, то есть для развлечения, но у некоторых людей характер просмотра такого контента может приобрести неконтролируемую форму.

Сказано, что навязчивая и часто возникающая тяга к порнографии называется компульсивным использованием или порнозависимостью.

С целью установить, какие факторы могут обусловливать развитие такой зависимости, итальянцы провели мета-анализ предыдущих исследований на тему влияния возраста, пола и личностных особенностей на риск компульсивного использования порнографии.

В результате оказалось, что между общей импульсивностью и порнозависимостью существует корреляция.

Говорится, что импульсивность – это особенность поведения, выражающаяся в склонности действовать без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний.

Выяснилось при этом, что чаще всего страдали порнозависимостью люди с импульсивным (скачущим) вниманием и склонностью к «позитивной срочности» (positive urgency), то есть стремлением к необдуманным действиям под влиянием сильных положительных эмоций.

Резюмируется, что импульсивные женщины были менее склонны к навязчивому использованию порнографии по сравнению с мужчинами.

Ранее ученые выяснили о женщинах пикантную деталь.

Тэги: ученые, мир, наука

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