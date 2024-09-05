Ученые рассказали, чем же так опасна соль

Эксперты из Йельской медицинской школы в США поведали о жутком вреде соли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чрезмерное употребление соленой пищи повышает активность белка PRDM1-S, что может нарушать работу Т-клеток и провоцировать сбои в иммунной регуляции, связанные с рассеянным склерозом и другими заболеваниями.

Дело в том, что аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и волчанка, обусловлены генетическими факторами и факторами окружающей среды, например дефицитом витамина D и жирных кислот.

Уже доказано, что активное потребление соли также способствует развитию рассеянного склероза.

Сейчас же ученые установили, что у людей с рассеянным склерозом повышена активность гена под названием PRDM1-S и одноименного белка, который участвует в регуляции иммунной функции.

Оказалось, что PRDM1-S ведет к усилению экспрессии чувствительного к соли фермента SGK-1, что приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток.

Сказано, что при злоупотреблении соленой пищей Т-клетки, в норме контролирующие иммунный ответ, перестают предупреждать аутоиммунные заболевания.

Ожидается, что результаты данного исследования могут стать основой для создания новых препаратов для устранения таких патологий, а их действие будет заключаться в подавлении активности PRDM1-S.

Ранее были перечислены ключевые факторы инсульта.