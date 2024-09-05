Названы продукты, которые провоцируют инсульт

Российский профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Владимир Попов назвал продукты, которые провоцируют инсульт. С их употреблением стоит быть осторожными.

Эксперт сказал: «Большую угрозу представляют собой продукты, содержащие скрытые соль и сахар. Соль повышает кровяное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют развитию хронического воспаления и атеросклеротического повреждения сосудов».

Он добавил: «Лучше ограничить в рационе количество сладких газированных напитков, тортов, пирожных, готовых десертов, майонеза, кетчупа, различных заправок для салатов, а также белого хлеба и пакетированных соков. Частое потребление этих продуктов существенно увеличивает риск возникновения инсульта».

Кроме этого, как сказано, нужно отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, которые содержат большое количество добавленной соли, сахара, трансжиров, эмульгаторов, загустителей, искусственных ароматизаторов и других добавок.

Опасны чипсы, сухарики, готовые завтраки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, замороженные пицца, консервы.

Специалист советует придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя большое количество овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, бобовых и молочных продуктов, а также оливковое масло и орехи при минимальном употреблении красного мяса.

Дело в том, что данная диета богата содержанием омега-3 жирных кислот, растворимой клетчатки, водорастворимых полисахаридов, которые помогают пищеварению, снижают повышение уровня глюкозы и нормализуют уровень холестерина в сыворотке крови.

Резюмируется, что при таком рационе питания увеличивается разнообразие и активность полезной кишечной микробиоты, что поддерживает здоровое функционирование желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на здоровье организма в целом.

Ранее были перечислены ключевые факторы инсульта.