Кардиолог рассказала, кому нельзя злоупотреблять кофе

Российский кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, когда кофе может быть опасным. Она поведала, кому не следует злоупотреблять напитком.

Так, по ее словам, людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, так как он может усугублять заболевания.

Сказано: «Учитывая, что в кофе содержится кофеин, то он может увеличивать пульс и повышать артериальное давление, поэтому, конечно же, нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе».

Добавляется: «Люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией, паническими атаками. Употребление кофе может усиливать действие их заболеваний».

Информируется при этом, что человек должен руководствоваться своим самочувствием при употреблении кофе.

Впрочем, абсолютных противопоказаний нет.

Резюмируется: «Если у человека высокое давление или пульс, он выпивает одну-две чашки и при этом хорошо себя чувствует, то пусть продолжает, значит, пагубного влияния нет».

Ранее стало известно о пользе кофе для памяти.