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Новости > Электричество в Украине могут отключать по 12-20 часов

Электричество в Украине могут отключать по 12-20 часов

Александр Панько
05.09.24 06:44
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Электричество в Украине могут отключать по 12-20 часов

Осенью-зимой электричество в Украине могут отключать по 12-20 часов в сутки. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

Так, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что есть несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период в зависимости от хода событий.

Сказано, что оптимистический сценарий предполагает, что восемь-девять энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. Тогда вероятно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к выключению света на срок до двенадцати часов в сутки.

В то же время, как добавляется, что пессимистический сценарий предполагает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при работе шесть-семь энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

Информируется, что при самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до двадцати часов в сутки без электроэнергии и отопления.

 При этом, по прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре минус десять градусов зимой украинцы, вероятно, получат доступ к электроэнергии только двенадцать-четырнадцать часов в сутки, остальные десять часов придется обходиться без света.

Говорится, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими членами правительства и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, США выделили Украине пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов для укрепления энергетической безопасности.

Ранее ученые научились добывать электричество из Wi-Fi и Bluetooth.

Тэги: общество, война, электричество, новости Украины

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