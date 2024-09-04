Атака Титанов (2024): культовая манга возвращается

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Джеймс Бонд (2025): будет ли новый фильм?

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Украинец попал в топ-20 лучших вратарей мира

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Психологи дали дельный совет, как пережить стресс на работе

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Атака на Полтаву выявила недостаток ПВО в Украине и недостатки армии, — WSJ

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Порошенко соврал, что его сын был под Иловайском, но ему было выгодно, чтобы добровольцы не вышли оттуда, – расследование

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Для украинцев в оккупации без паспортов РФ строят «миграционные лагеря»

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Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph