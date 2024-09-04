Джеймс Бонд (2025): будет ли новый фильм?

Судьба фильмов о Джеймсе Бонде пока в тумане. На роль нового Бонда еще не нашли актера, а сценарий следующего фильма не написан, хотя с выпуска последней части прошло уже три года, пишет The Times.

Скорее всего это связано с тем, что в 2021 году Amazon купил MGM и права на киносагу. И теперь необходимо проделать много подготовительной работы, прежде чем приступать к написанию сценария.

Пауза между фильмами о Джеймсе Бонде станет одной из самых длительных в истории франшизы, которая была запущена в 1962 году. Однако эта покупка позволит Бонду выйти из кризиса и спланировать выпуск сразу нескольких частей, а не по одной, как было в последнее время.