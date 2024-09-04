Джеймс Бонд (2025): будет ли новый фильм?

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Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph
Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки
Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T
Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку
Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети
В «Укрэнерго» обновили графики отключений на 4 сентября
Стало известно, как в Украине изменятся налоги с октября
Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, — Гетманцев
Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен