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Новости > Порошенко соврал, что его сын был под Иловайском, но ему было выгодно, чтобы добровольцы не вышли оттуда, – расследование

Порошенко соврал, что его сын был под Иловайском, но ему было выгодно, чтобы добровольцы не вышли оттуда, – расследование

Агата Кловская
04.09.24 15:16
130
Порошенко соврал, что его сын был под Иловайском, но ему было выгодно, чтобы добровольцы не вышли оттуда, – расследование

Власти Порошенко сделали все возможное, чтобы добровольческие подразделения не вышли из Иловайского котла в 2014 году, ведь они могли стать движущей силой нового Майдана против экс-президента. Об этом говорится в спецпроекте «Ровно online» – расследовании, посвященном годовщине Иловайской трагедии.

По словам непосредственных участников тех событий, при планировании и проведении операции командованием страны во главе с Порошенко были допущены грубые ошибки, которые привели к сотням смертей со стороны украинских сил.

«Не исключаю вариант, что Иловайск был спланирован. Я могу гарантированно сказать, что тогдашние власти сделали все, чтобы добровольцы не вышли оттуда», — рассказывает участник Иловайской операции, военный Алексей «Сталкер».

По его словам, в Иловайске был фактически уничтожен скелет нового Майдана, который мог бы подняться против Порошенко.

«Почему абсолютно все, кроме „Айдара“, добровольческие подразделения сражались в Иловайске? Это были представители некоторых групп, которые были на Майдане. Это те люди, которые свергли Петра Алексеевича из бульдозера. Это те, кто его не поддерживал и это те, кто, если бы не война, сбросили бы его новым Майданом», — отмечает «Сталкер».

В сюжете также говорится о большом количестве ошибочных решений и постоянной ложной информации со стороны того времени верховного главнокомандующего Порошенко, о которой рассказывали свидетели событий.

«Петр Алексеевич сказал, что они (украинские добровольцы – прим. ред) будут держать позиции, что Порошенко собрал танковый резерв для того, чтобы выбить врага с позиций под Иловайском и сделает все возможное, чтобы деблокировать добровольцев и сказал такую фразу, что „мой сын под Иловайском“. Это оказалось неправдой», – рассказал журналист Юрий Бутусов.

Как сообщалось ранее, 14 августа 2017 г. Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования событий в Иловайске. Единственным виновником трагедии в тексте названы вооруженные силы русской федерации. В то время Генпрокуратуру возглавлял кум Порошенко Юрий Луценко.

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