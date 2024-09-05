Американцы рассказали, какое питание существенно снижает риск рака

Эксперты из Американского онкологического общества поведали, какое питание существенно снижает риск рака. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что около 35% случаев колоректального рака можно предотвратить, увеличив потребление богатых кальцием и клетчаткой продуктов.

Во время опыта ученые проанализировали федеральные данные служб здравоохранения США о заболеваемости раком, рассмотрев около 700 тысяч случаев.

Также специалисты оценили влияние ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний (таких как курение и ожирение) на разные типы рака.

Оказалось, что курение было наиболее распространенным фактором риска для всех форм рака. Ученые также обнаружили, что чуть более 50% случаев колоректального рака можно предотвратить, изменив образ жизни, а 35% с помощью коррекции диеты.

Поясняется, что клетчатка, содержащаяся во фруктах, крупах, зерновых продуктах и овощах, известна своими противораковыми свойствами.

Указывается, что она необходима для нескольких функций пищеварения.

Говорится, что к ним относятся увеличение объема стула и предотвращение накопления химических веществ, вызывающих рак, в толстой и прямой кишке.

Американцы добавляют, что также важным пищевым компонентом, защищающим от онкологических заболеваний, выступает кальций, которым богаты йогурт, коровье молоко и сардины.

Пока не ясно, какие именно механизмы лежат в основе противоракового эффекта.

Есть мнение, что кальций может способствовать связыванию вредных жирных кислот в толстой кишке и быстрому выведению их вместе с калом, что помогает предотвратить образование раковых клеток.

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