Президент очень далекой страны пожелал России… победить Украину в войне

Президент Никарагуа (государство в Центральной Америке) Даниэль Ортега сделал скандальное заявление. Произошло это на встрече с российскими военными, которые приехали на парад по случаю 45-летия местной армии.

Отметим, что 78-летний политик занимал свой пост в 1985-1990-х годах, а сейчас руководит государством с 2007-го года.

Среди прочего, он пожелал россиянам победить в войне с Украиной, которую он назвал «битвой с фашизмом».

Даниэль Ортега громогласно сказал: «Мы выражаем нашу любовь народу России, президенту Владимиру Путину, и они обязательно добьются победы в Украине».

По его словам, «Россия была братом, который был на стороне никарагуанского народа».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 620 350 солдат.