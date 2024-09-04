Осень в Киеве уже успела установить температурный рекорд

В Киеве осень началась с аномальной жары. Был установлен температурный рекорд.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, минувший вторник, 3 сентября, был самым теплым днем за историю наблюдений.

Эксперты говорят, что среднесуточная температура воздуха в украинской столице вчера достигла 24,5 градусов – это сразу на 0,6 градуса больше предыдущий рекорд для этого дня 2015-го года.

Уточняется, что климатическая норма превышена на 7,2 градуса.

Ранее мы писали, что в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха.