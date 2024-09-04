Стало известно, какой сейчас радиационный фон в Киеве

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА поведал о том, каково сейчас состояние воздуха и радиационный фон в украинской столице. Появилась информация на утро среды, 4 сентября.

В мэрии говорят, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе средний.

В то же время, как отмечается, радиационный фон по всему Киеву находится в норме.

Информируется, что на пяти пунктах в разных точках города зафиксирован средний уровень загрязненности, на улице Туровская, 28 в центре Киева низкий уровень загрязненности.

Уточняется, что радиационный фон везде находится в пределах 0,09-0,12 мкЗв/час.

Ранее мы писали, что в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха.