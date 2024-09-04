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Новости > Атака на Полтаву выявила недостаток ПВО в Украине и недостатки армии, — WSJ

Атака на Полтаву выявила недостаток ПВО в Украине и недостатки армии, — WSJ

Агата Кловская
04.09.24 15:54
120
Атака на Полтаву выявила недостаток ПВО в Украине и недостатки армии, — WSJ

За прошедшие сутки две российские баллистические ракеты попали в военный институт и госпиталь в Полтаве, убив 51 и ранив 271 человека. Эта атака продемонстрировала недостаток систем противовоздушной обороны, что делает Украину уязвимой для российских ударов, а также недостатки украинской армии, которая не смогла лучше защитить учебный центр.

Как пишет The Wall Street Journal, известие об ударе по институту вызвало гнев в Украине. В Сухопутных войсках Украины заявили о проведении расследования, «должным ли образом осуществлялось управление учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы со стороны противника».

На других объектах будут усилены меры безопасности. В Минобороны объясняли, что интервал между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации. Для атаки РФ использовала баллистические ракеты, которые могут перехватывать лишь несколько систем ПВО в Украине.

Украинские официальные лица настаивают на том, чтобы США разрешили ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием — по складам и аэропортам. Это может помочь подорвать способность России осуществлять мощные воздушные атаки. Однако Белый дом отказывается от шагов, которые Кремль может расценить как серьезную эскалацию.

Напомним, Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки.

Тэги: Полтава, ПВО

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