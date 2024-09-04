Атака на Полтаву выявила недостаток ПВО в Украине и недостатки армии, — WSJ

За прошедшие сутки две российские баллистические ракеты попали в военный институт и госпиталь в Полтаве, убив 51 и ранив 271 человека. Эта атака продемонстрировала недостаток систем противовоздушной обороны, что делает Украину уязвимой для российских ударов, а также недостатки украинской армии, которая не смогла лучше защитить учебный центр.

Как пишет The Wall Street Journal, известие об ударе по институту вызвало гнев в Украине. В Сухопутных войсках Украины заявили о проведении расследования, «должным ли образом осуществлялось управление учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы со стороны противника».

На других объектах будут усилены меры безопасности. В Минобороны объясняли, что интервал между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации. Для атаки РФ использовала баллистические ракеты, которые могут перехватывать лишь несколько систем ПВО в Украине.

Украинские официальные лица настаивают на том, чтобы США разрешили ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием — по складам и аэропортам. Это может помочь подорвать способность России осуществлять мощные воздушные атаки. Однако Белый дом отказывается от шагов, которые Кремль может расценить как серьезную эскалацию.

Напомним, Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки.