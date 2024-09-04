Для украинцев в оккупации без паспортов РФ строят «миграционные лагеря»

На оккупированных территориях Украины строят «миграционные центры». Туда поместят тех, кто не получил паспорт РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается в материале, так называемый переходный период в оккупации заканчивается в декабре 2024 года. С начала 2025-го украинцы, не получившие российское гражданство, считаются иностранцами и подлежат депортации. А для этого в оккупированных регионах оборудуют центры временного содержания иностранных граждан.

«Появляются сообщения, что якобы российские власти планируют обустройство специальных лагерей для таких лиц, где они будут содержаться как иностранцы. Эта информация тревожна и подчеркивает усиление репрессивных мер против населения временно оккупированных территориях, однако конкретных подтвержденных деталей относительно этих лагерей пока мало», — сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, жить в оккупации без «паспорта» РФ становится невозможным.