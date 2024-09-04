Трамп утверждает, что Украина скрывает потери на войне

Кандидат в президенты США от Республиканской Дональд Трамп заявил, что украинские власти скрывают количество погибших в результате войны. Об этом политик сказал в подкасте Лекса Фридмана.

В частности, Трамп в очередной раз заявил, что в случае избрания президентом «гарантированно» заключит соглашение о прекращении войны в Украине, и что при его президентстве войны в принципе бы не произошло, а в этом виноват «худший президент в истории нашей страны» Джо Байден.

Далее республиканец сказал, что количество погибших на войне «значительно выше, чем считают люди».

«Когда посмотреть на разрушения, на разрушающиеся повсюду в Украине здания, я думаю, что количество жертв будет значительно выше. Украинцы врут о количестве, пытаются занижать его. Вот разрушили здание длиной в два квартала — это довольно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, убито много людей. И у них нет ни одного шанса», — сказал Трамп.

Кандидат в президенты подчеркнул, что у него есть «очень точный план, как остановить Украину и Россию», а также «идею» о том, что делать с Китаем. Однако говорить более подробно об этом отказался.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 620 350 солдат.