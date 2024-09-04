Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки

Противовоздушная оборона 4 сентября уничтожила четыре российских крылатых ракеты Х-101, три крылатых ракеты Искандер-К и 22 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:
— две аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;
— две крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
— шесть крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;
— три крылатых ракеты Искандер-К с территории оккупированного Крыма;
— 29 ударных БпЛА Shahed-131/136 (районы пусков Курской области РФ).
Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 воздушных целей:
— четыре крылатых ракеты Х-101;
— три крылатые ракеты Искандер-К;
— 22 ударных БпЛА Shahed-131/136.
Шесть ударных БПЛА локационно потеряны (вероятно, подавлены РЭБ), один — улетел в Беларусь.
Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
Напомним, число погибших в результате вражеской атаки на Львов возросло до семи.