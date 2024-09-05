Каму-каму: канадцы рассказали о небывалой пользе экзотических ягод

Эксперты из университета Лаваля в Канаде поведали о небывалой пользе экзотических ягод каму-каму. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они содержат полифенолы, сокращающие количество запасенного в печени жира.

В опыте участвовали тридцать добровольцев.

На первом этапе эксперимента каждый подопытный прошел оценку уровня ожирения печени с помощью магнитно-резонансной томографии. После этого людей разделили на две группы для приема плацебо и экстракта каму-каму в течение двенадцати недель.

Ученые поясняют, что каму-каму представляет это маленькое вечнозеленое густорослое дерево. Его ягоды богаты витамином С и полифенолами, то есть полезными природными химическими соединениями, выступающими основой для ряда пищевых добавок.

В итоге оказалось, что у принимавших экстракт ягод уровень жироподобных молекул (липидов) в печени снизился на 7,43%.

Добавляется, что у тех, кому давали плацебо, количество жира увеличилось на 8,42%.

Дело в том, что каму-каму содержит полифенолы, воздействующие на кишечную микрофлору.

Сообщается, что при употреблении ягод в пищу кишечные бактерии перерабатывают крупные молекулы полифенолов, делая их более мелкими и доступными для усвоения организмом.

В итоге полифенолы становятся способны уменьшать образование липидных капель в печени и стимулировать разрушение липидов путем окисления.

Сочетание данных механизмов объясняет высокую эффективность экстракта.

Говорится, что исходное состояние микробиома кишечника влияет на реакцию организма на полифенолы.

Резюмируется, что воздействие на это микобное сообщество может усилить действие экстракта каму-каму и повысить его способность бороться с неалкогольной жировой болезнью печени.

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