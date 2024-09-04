Психологи дали дельный совет, как пережить стресс на работе

Как можно пережить стресс на работе? Дельный совет дали психологи.

Они говорят, что этому помогает надежда.

Специалисты сравнили два разных подхода к тому, чтобы пережить трудные времена: надежду и осознанность.

Поясняется, что первая фокусируется на мыслях о лучшем будущем, а вторая сосредоточена на жизни здесь и сейчас, на внимании к настоящему.

Добровольцами стали 247 профессиональных музыкантов, которые прошли два опроса с интервалом в месяц в начале пандемии, в сентябре-октябре 2021-го года.

Оказалось, что люди, которые были осознанны, были менее счастливы при сильном стрессе на работе. Надежда на будущее смягчала страдания и напряженность людей.

В отчете сказано: «Есть много дискуссий о преимуществах осознанности, но она создает две проблемы, когда вы переживаете периоды стресса».

Добавляется: «Во-первых, трудно быть внимательным, когда вы испытываете стресс. Во-вторых, если это действительно трудное время, вы не обязательно хотите слишком много останавливаться на опыте, через который вы проходите».

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