Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 620 350 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 4 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 620 350 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 618 танков, 16 848 боевых бронированных машин, 17 694 артиллерийские системы, 1 177 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 616 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 580 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 24 007 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 014 единиц специальной техники.

Ранее стало известно, сколько денег от замороженных активов России уже получила Украина.