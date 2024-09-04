Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Reuters.
Как заявил источник агентства, Германия придерживается своего плана поставки 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM в Украину. Известно, что четыре единицы уже поставлены, еще две ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — это современная зенитно-ракетная система класса «земля-воздух», разработанная для защиты от воздушных угроз, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Система была разработана германской компанией Diehl Defence и является одной из самых современных в мире.
Основные характеристики IRIS-T:
— Модульность: IRIS-T может интегрироваться с различными радиолокационными и командными системами, обеспечивая гибкость в развертывании.
— Дальность поражения: До 40 км, в зависимости от типа угрозы.
— Высокая точность: Использование инфракрасных сенсоров позволяет точно наводить ракету на цель даже в условиях радиоэлектронных помех.
— Мобильность: Система устанавливается на мобильных платформах, что позволяет быстро менять позиции для защиты различных объектов.
IRIS-T является критически важным для защиты от воздушных атак России. Эта система помогает сбивать различные угрозы, включая крылатые ракеты, уменьшая ущерб мирному населению и инфраструктуре.
Напомним, Германия передала Украине новую систему ПВО.