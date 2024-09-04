В Раде анонсировали день увольнений

В украинском правительстве планируются кадровые перестановки — изменят более 50% состава Кабинета министров. В частности, 4 сентября будет «день увольнений». Об этом сообщает Telegram главы фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения», — написал Арахамия.

По его словам, «в среду будет день увольнений, а в четверг — день назначений».

Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября.

Напомним, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен.