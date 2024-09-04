Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети

Число погибших в результате вражеской атаки на Львов возросло до семи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram среду, 4 сентября.

«Семь погибших во Львове. Трое из семи погибших — дети», — написал он.

По словам городского головы, удар был по исторической части Львова. Предварительно, летели дроны и ракеты. Пожары местами до сих пор тушат.

Под атаку попали два района — Франковский и Железнодорожный. Разбор завалов продолжается.

В Железнодорожном районе пострадали 50 домов. Во Франковском — 25 домов. Это все историческая часть города.

Напомним, полиция поведала новые подробности ракетного удара по Киеву.