Оживление людей после смерти станет реальностью?

Сэм Парниа, врач и исследователь из Медицинского центра Нью-Йоркского университета, утверждает, что общепринятое представление о смерти радикально устарело, пишет The Telegraph.

Врач рассматривает смерть не как окончательное событие, а как «обратимое состояние». В своей книге «Lucid Dying», Парниа делится результатами 30-летних исследований, которые переосмысливают границы жизни и смерти. Он уверен, что остановка сердца или прекращение мозговой активности — это не конец, а лишь процесс, который можно обратить вспять при правильном подходе.

Парниа и его команда добились «впечатляющих успехов» в реанимации пациентов, увеличив выживаемость после остановки сердца вдвое по сравнению со средним показателем по США.

Он утверждает, что мозг и другие органы остаются жизнеспособными в течение нескольких часов или даже дней после смерти, и что научные достижения последних лет дают основания полагать, что возвращение к жизни станет возможным не только для животных, но и для людей.

Среди примеров Парниа приводит исследования, где мозг свиньи сохранял активность спустя 14 часов после смерти. Он также упоминает случаи, когда люди, находившиеся в состоянии гипотермии, возвращались к жизни спустя много часов после остановки сердца, благодаря передовым технологиям и оборудованию.

Хотя крионика пока остается на уровне теории, Парниа считает, что охлаждение действительно защищает тело и увеличивает шансы на успешное восстановление.

Тем не менее, несмотря на оптимизм, он признает, что современная медицина не всегда готова к таким радикальным изменениям, что связано с перегрузкой больниц и недостатком ресурсов. Однако он верит, что в будущем методы реанимации и восстановления жизни станут более эффективными и доступными, и смерть перестанет быть неизбежным концом.

Парниа уверен, что со временем человечество изменит свое отношение к смерти, и то, что сегодня кажется фантастикой в плане оживления умерших людей, станет обычной медицинской практикой.