Диетолог объяснила, так ли полезны ягоды годжи

Российский диетолог Нурия Дианова объяснила, так ли полезны ягоды годжи. Эксперт высказала свое мнение.

Она отметила: «Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ягод годжи может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, благодаря сочетанию растительного белка и клетчатки».

Добавляется, что их советуют включать в рацион тех, кто хочет отказаться от сахара или уменьшить его количество.

Специалист говорит, что ягоды годжи можно назвать богатой белком ягодой, которая, при этом, насыщена жирами и витаминами, что делает из них отличный перекус.

Сказано, что рекомендуемая суточная доза ягод годжи аналогична суточной норме сухофруктов, около 20-30 граммов (одна-две столовые ложки).

Ранее эндокринолог назвала орехи, которые снижают уровень холестерина.