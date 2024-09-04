Развеян интересный миф об алкоголе

Эксперты из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма развеяли интересный миф. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что спиртное вовсе не делает людей более честными и откровенными.

Ученые провели анализ ранних работ, которые изучали влияние алкоголя на поведение человека.

До этого было известно, что употребление спиртного способствует экстраверсии, то есть более активному и непринужденному социальному поведению.

Поясняется, что такие эффекты объясняются способностью алкоголя вызывать расторможенность, что означает, что человек с большей вероятностью будет действовать по своим импульсам.

Случается это из-за того, что алкоголь подавляет сигналы в префронтальной коре, области мозга, которая регулирует поведение и контролирует эмоциональные порывы.

Информируется, что спиртное также подавляет миндалевидное тело, структуру, расположенную глубоко в мозге и известную тем, что она вызывает чувство страха и тревоги.

Сказано: когда человек трезв, миндалевидное тело обычно посылает предупреждающие сигналы, которые могут помешать человеку сказать или сделать что-то, что может привести к неловкой ситуации.

В то же время, невзирая на известные эффекты, не были обнаружены доказательств того, что спиртное заставляет людей говорить правду, если они этого не хотят.

Резюмируется, что алкоголь делает людей более разговорчивыми и склонными к эмоциональным высказываниям, которые легко принять за прилив откровенности.

Ранее стало известно, как алкоголь влияет на пожилых людей.