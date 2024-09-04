Ученые рассказали о вреде безработицы для психики

Эксперты из Варшавского университета в Польше поведали о вреде безработицы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что длительное отсутствие работы негативно влияет на психику человека, лишая его воли управлять своей жизнью.

Поясняется, что безработица остается существенным фактором стресса с далеко идущими последствиями для психического здоровья.

Указывается, что она лишает людей как явных преимуществ занятости (например, дохода), так и косвенных, включая социальные связи и структурированное время.

В опыте участвовали 1 055 людей, 748 из которых были безработными, а 307 трудились.

Сообщается, что безработных разделили на три категории в зависимости от продолжительности их статуса: до трех месяцев, до года и более года соответственно.

В итоге оказалось, что длительная безработица связана с ухудшением благополучия и самооценки, а также с повышенным восприятием утраты контроля для своей жизнью.

Информируется: чем дольше подопытные не могли трудоустроиться, тем чаще они испытывали страх, подавленность и другие негативные эмоции.

Сказано, что длительная безработица мешает людям испытывать положительные чувства, особенно связанные с вовлечением в какой-то процесс.

Отстранение и апатия снижают готовность людей бороться со стрессом и стремиться к каким-либо личным целям.

Отмечается, что безработица способствует возникновению чувства выученной беспомощности.

Резюмируется, что длительное отсутствие работы снижает шансы человека на участие в какой-либо социальной и другой коллективной деятельности, включая общественные протесты.

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