Астрономы придумали, как искать в космосе… растительность

Эксперты из Астрономической обсерватории Триеста в Италии поставили задачу найти растительность на далеких экзопланетах. Для этого они создали специальную методику.

В отчете ученых сказано, что те сосредоточились планетарном альбедо, то есть отражающей способности планеты.

Поясняется, что альбедо показывает, какое количество звездного света мир возвращает обратно в космос.

Для нашей планеты этот параметр составляет 0,30, или 30%.

Указывается, что планеты с растительным покровом должны отражать меньше света и быть теплее по сравнению с голыми мирами, расположенными на одинаковом расстоянии от одних и тех же звезд.

Астрономы обновили модель температуры поверхности Земли, включив в нее два типа динамически конкурирующей растительности: луга и леса.

Оказалось в итоге, что растительный покров действительно снижает альбедо планеты и согревает климат, сдвигая внешнюю границу обитаемой зоны.

Уверяется: «Это значит, зеленые миры могут оставаться пригодными для жизни на большем расстоянии от своих звезд».

Добавляется, что обитаемость других планет остается очень сложным для оценки параметром, на который влияет масса факторов и переменных.

Резюмируется: «Данную нашу работу следует рассматривать как первый шаг исследовательской программы, направленной на включение основных известных для Земли климато-растительных обратных связей в оценки экзопланетной обитаемости».

Ранее ученые предприняли еще одну попытку найти инопланетян.