Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Итальянцы установили, сколько бактерий и грибов содержится в обычной еде

Итальянцы установили, сколько бактерий и грибов содержится в обычной еде

Александр Панько
04.09.24 10:33
52
Итальянцы установили, сколько бактерий и грибов содержится в обычной еде

Эксперты из Трентского университета в Италии рассказали о том, что в обычной еде содержится 10 899 бактерий и грибов, а половина из них принадлежит к неизвестным видам. Появились данные их отчета.

В ходе своего опыта специалисты оценили микробный состав 2,5 тысяч продуктов питания из 50 стран мира.

Для анализа ученые выбирали ферментированную еду, свежее мясо, рыбу, фрукты и овощи.

Сказано: «В повседневной человеческой пище содержится 10 899 бактерий и грибов, относящихся к эукариотическим и прокариотическим доменам. При этом около половины идентифицированных микроорганизмов не были известны науке».

Добавляется, что больше всего незнакомых бактерий или грибков было найдено в пальмовом масле, сырном рассоле и мексиканском алкогольном напитке пульке. В схожих продуктах обитали родственные микробы.

Информируется, что пищевые микробы составляют в среднем 3% микробиома кишечника взрослого человека.

Кроме этого, были выявлены случаи передачи микроорганизмов от пищи к кишечнику и их возможной колонизации.

Ранее немцы обнаружили очень необычную бактерию.

Тэги: ученые, мир, наука

Комментарии

Статьи

29.08.24 11:46

Николай Дуров: серый кардинал Telegram и непризнанный гений

Автор: Александр Панько

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.09.24 10:51

Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки

04.09.24 10:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 620 350 солдат

04.09.24 10:20

Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

04.09.24 10:08

Сырский отстранил начштаба Сил беспилотных систем. Его проверит СБУ

04.09.24 09:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку

04.09.24 09:46

В Раде анонсировали день увольнений

04.09.24 09:38

Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети

04.09.24 09:36

В «Укрэнерго» обновили графики отключений на 4 сентября

04.09.24 09:02

Японцы сообщили о небывалом свойстве темного шоколада

04.09.24 10:51

Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки

04.09.24 10:20

Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

04.09.24 09:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку

04.09.24 09:38

Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети

04.09.24 09:36

В «Укрэнерго» обновили графики отключений на 4 сентября

03.09.24 15:47

Стало известно, как в Украине изменятся налоги с октября

03.09.24 12:43

Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, — Гетманцев

03.09.24 10:56

Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

03.09.24 10:14

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен

03.09.24 09:09

«Укрэнерго» озвучило график отключений в среду, 3 сентября

30.08.24 14:07

В Киеве люди начали умирать от жуткой заразы

02.09.24 06:43

Российский удар по Киеву: власти обновили информацию о последствиях

29.08.24 14:13

ЦРУ рассказало о теракте, который планировали на концерте Тейлор Свифт в Вене

30.08.24 16:57

Ученые научились добывать электричество из Wi-Fi и Bluetooth

28.08.24 13:06

Ученые из США разгадали еще одну космическую тайну

29.08.24 10:36

Стало известно, сколько денег от замороженных активов России уже получила Украина

29.08.24 16:38

На Солнце появилось пятно в виде сердца

28.08.24 11:08

НБУ отчитался в гигантской прибыли

31.08.24 12:12

Ника Кожушко: молодая художница погибла во время обстрела Харькова

28.08.24 12:35

Жара задерживается в Украине – что говорят синоптики

Фото и Видео
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.