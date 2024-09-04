Итальянцы установили, сколько бактерий и грибов содержится в обычной еде

Эксперты из Трентского университета в Италии рассказали о том, что в обычной еде содержится 10 899 бактерий и грибов, а половина из них принадлежит к неизвестным видам. Появились данные их отчета.

В ходе своего опыта специалисты оценили микробный состав 2,5 тысяч продуктов питания из 50 стран мира.

Для анализа ученые выбирали ферментированную еду, свежее мясо, рыбу, фрукты и овощи.

Сказано: «В повседневной человеческой пище содержится 10 899 бактерий и грибов, относящихся к эукариотическим и прокариотическим доменам. При этом около половины идентифицированных микроорганизмов не были известны науке».

Добавляется, что больше всего незнакомых бактерий или грибков было найдено в пальмовом масле, сырном рассоле и мексиканском алкогольном напитке пульке. В схожих продуктах обитали родственные микробы.

Информируется, что пищевые микробы составляют в среднем 3% микробиома кишечника взрослого человека.

Кроме этого, были выявлены случаи передачи микроорганизмов от пищи к кишечнику и их возможной колонизации.

Ранее немцы обнаружили очень необычную бактерию.