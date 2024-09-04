Японцы сообщили о небывалом свойстве темного шоколада

Эксперты из Технологического института Шибаура в Японии поведали о небывалой пользе темного шоколада. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это лакомство способно бороться с диабетом второго типа и ожирением благодаря полифенолам, то есть полезным биологически активным соединениям в его составе.

Сказано, что полифенолы представляют собой природные вещества, которые придают горечь какао и другим продуктам растительного происхождения.

Добавляется, что большое количество данных соединений содержится в темном шоколаде.

Поясняется, что при контакте с рецепторами горького вкуса на языке, известными как T2R, полифенолы запускают цепочку реакций в организме.

Было установлено, что активация T2R в желудочно-кишечном тракте способствует выработке определенных гормонов.

Информируется, что эти гормоны могут служить защитным барьером от развития сахарного диабета второго типа и лишнего веса.

Говорится, что полезные полифенолы можно найти не только в шоколаде. Такими веществами богаты многие растительные продукты: они содержатся в яблоках, ягодах, брокколи, моркови, остром перце, зеленом чае, а также в семенах льна, оливковом масле и овсянке.

Ранее стало известно о пользе и вреде шоколада.