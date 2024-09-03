Московский НПЗ приостановил работу после удара дронов, — Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод Газпромнефть приостановил работу комбинированной установки переработки нефти Евро+ из-за пожара в воскресенье, 1 сентября, начавшегося после атаки дронов. Об этом сообщает Reuters.

СМИ предполагает, что завод может возобновить переработку нефти на установке Евро+ после ремонта примерно через пять-шесть дней.

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российскому газовому гиганту Газпрому, пострадал в результате недавней атаки беспилотников 1 сентября, когда Украина также атаковала российские электростанции.

На долю установки Евро+ приходится около 50% всех мощностей завода по первичной переработке нефти, поскольку мощность установки перегонки нефти составляет шесть миллионов тонн нефти в год.

В состав Евро+ также входят установка риформинга мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн тонн в год.

В 2023 году Московский завод переработал 11,6 млн тонн нефти, выпустив 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиакеросина.

Напомним, крупнейший в России НПЗ лишился половины мощностей после взрыва.