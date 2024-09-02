Август вошел в пятерку самых теплых в истории Киева

Согласно данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1°С, что на 2,7°С выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

За месяц в столице зафиксировано четыре температурных рекорда, которые пришлись на период с 25 по 27 августа. В рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место.

В то время как самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6°С).

Холоднее всего в столице было 14 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,4°С, а самое теплое — 20 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,5°.

Также август этого года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Напомним, в мире завершился тринадцатимесячный период аномальной жары.