Китай отреагировал на ядерные угрозы России

В ядерной войне невозможно победить. Все стороны проявляют воздержание для уменьшения стратегических рисков. Об этом сказала спикер МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о планах Москвы внести изменения в свою ядерную доктрину, сообщил «Укринформ».

«Мы видели это сообщение (заявление Рябкова). Китай неоднократно отмечал, что ядерное оружие нельзя использовать для разрешения ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий», — сказала она.

Мао Нин напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных государств (США, Китая, Великобритании, Франции и России) выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала.

«В нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы с помощью диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски», — добавила представитель МИД КНР.

Напомним, в США прокомментировали ядерные угрозы Путина.