В Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным

С 1 сентября в Киеве гражданский транспорт снова становится бесплатным для учащихся. Впрочем, для этого необходимо иметь при себе ученический билет. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Цифровой».

Как заказать ученический билет:

в приложении «Киев Цифровой» выберите сервис «Заказ ученического»;

— заполните данные ученика и закажите цифровой билет;

— получите номер, а также пин-код ученического после того, как учебное заведение подтвердит данные;

— добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

«Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой», — добавляет Telegram-канал.

Также, если у вас нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.

Напомним, в Киеве подорожали транспортные карты.