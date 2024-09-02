Польша и другие страны должны сбивать российские воздушные цели над Украиной, — Сикорский

Польша, а также соседи-партнеры Украины, обязаны сбивать российские ракеты, которые находятся в украинском воздушном пространстве, до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши РадославаСикорский.

Как пояснил Сикорский, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может якобы втянуть НАТО в полномасштабную войну Российской Федерации (РФ) и Украины.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, является значительным», — добавил он.

В ответ на заявление Сикорского, заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане заявил, что НАТО должно сделать все возможное, чтобы помочь Украине, впрочем, избегая эскалации. Также он добавил, что в рамках военно-политического блока «мы всегда консультируемся перед тем, как делать что-то, что может иметь последствия для всех нас».

Напомним, Госдеп отреагировал на идею сбития странами НАТО ракет над Украиной.