Полиция поведала новые подробности ракетного удара по Киеву

Рано утром понедельника, 2 сентября, Россия нанесла масштабный ракетный удар по Киеву. Подробности атаки поведала полиция.
Сообщается, что падение обломков зафиксировано во всех районах города.
К счастью, никто не погиб, но пострадали три человека – 24-летний и 32-летний мужчины, а также 19-летняя девушка.
Отмечается, что повреждения получили: котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена.
Кроме этого, по словам правоохранителей, были обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах.
Повреждены пять автомобилей.
Ранее спасатели рассказали о российском ударе по Киеву.