Полиция поведала новые подробности ракетного удара по Киеву

Рано утром понедельника, 2 сентября, Россия нанесла масштабный ракетный удар по Киеву. Подробности атаки поведала полиция.

Сообщается, что падение обломков зафиксировано во всех районах города.

К счастью, никто не погиб, но пострадали три человека – 24-летний и 32-летний мужчины, а также 19-летняя девушка.

Отмечается, что повреждения получили: котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена.

Кроме этого, по словам правоохранителей, были обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах.

Повреждены пять автомобилей.

Ранее спасатели рассказали о российском ударе по Киеву.