Ученые говорят, что когда-то Средиземное море… пересохло

Международная группа экспертов из Австрии, Швейцарии, Нидерландов и других стран выяснила о том, каким было раньше Средиземное море. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что 5,5 миллионов лет назад оно почти полностью высохло и оставалось безводным на протяжении 190 тысяч лет.

Ученые рассказали, что в конце эпохи миоцена тектоника литосферных плит отрезала Средиземное море от Атлантического океана.

Из-за этого воды Средиземноморского бассейна быстро испарились из-за жаркого климата, оставив после себя огромное количество соли – около миллиона кубических километров, распределенных слоем толщиной от одного до трех километров.

Во время опыта исследователи собрали информацию о Средиземноморье за период от 12 до 3,6 миллионов лет.

Выяснилось в итоге, что в результате осушения местная морская жизнь практически вымерла.

Добавляется, что последующая реколонизация атлантическими видами привела к появлению средиземноморской фауны, похожей на сегодняшнюю.

Была оценена информация из более чем 750 научных работ и задокументировали информацию о 4 897 морских видов.

Сказано, что до кризиса в регионе существовало 779 разновидностей животных, однако после него уцелело лишь 86 видов. Так, все тропические кораллы, процветавшие в Средиземном море до его осушения, полностью исчезли.

Отмечается, что среди сохранившихся видов исследователи выделили местные виды сардин, а также сирен, то есть морских млекопитающих, родственных современным ламантинам и дюгоням.

До сих пор непонятно, как рыбам и сиренам удалось пережить уход воды.

Также установлено, что дельфины и большие белые акулы поселились в Средиземном море уже после его воссоединения с Атлантикой.

Резюмируется, что процесс восстановления численности средиземноморских видов после вымирания в миоцене занял 1,7 миллиона лет.

Ранее ученые выяснили о происхождении жизни на Земле кое-что новое.