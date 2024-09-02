LUX-ZEPLIN: ученые близки к обнаружению темной материи

Эксперты из Сиднейского университета в Австралии близки к обнаружению темной материи. Появились данные их отчета.

В нем ученые поведали о промежуточных итогах международного эксперимента LUX-ZEPLIN по исследованию темной материи.

Поясняется, что темная материя составляет до 85% всей Вселенной, но, при этом, до сих пор не было обнаружено ни одной ее частицы.

Добавляется, что на существование некого огромного объема вещества указывают такие косвенные параметры, как скорость вращения галактик и характер остаточного свечения Большого взрыва.

Считается, что темная материя состоит из так называемых слабо взаимодействующих массивных частиц, которые могут вызывать наблюдаемые гравитационные эффекты, и в крайне редких случаях взаимодействовать с обычной материей.

Напомним, что эксперимент проводится в старой золотой шахте на глубине полтора километра под землей в Южной Дакоте (США).

Данное устройство представляет собой большой резервуар, заполненный семью тонными жидкого ксенона, охлажденного до минус 98 градусов.

Специалисты говорят, что, если частица темной материи врежется в ядро ​​ксенона, она должна выдать крошечную вспышку света.

Детектор имеет 494 световых датчика для обнаружения этих вспышек.

Указывается, что частицы темной материи это не единственное, что может создавать эти вспышки. Существует еще некоторое фоновое излучение от окружающей среды и даже от материалов самого резервуара и детекторов.

В работе сказано: «Хотя последние результаты не обнаружили никаких признаков темной материи, они позволили отсеять множество лишних данных, не имеющих отношения к предмету поиска».

Во время опыта не было найдено следов частиц с массой более 1,6 на 10-26 килограмма, что примерно в десять раз тяжелее протона.

Резюмируется: «Если эксперимент не выявит доказательств существования темной материи, это, возможно, удастся осуществить в ходе нового проекта с детектором почти в десять раз больше старого».

Ранее канадцы разгадали еще одну космическую тайну.