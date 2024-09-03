Ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное

Международная группа астрономов из Италии, Австралии, ЮАР и других стран обнаружила в космосе кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые выявили кольцо радиоизулчения, расположенное вблизи центра нашей галактики Млечный Путь.

Подчеркивается, что источник этого феномена остается неизвестен.

Сказано, что специалисты и до этого обнаруживали радиокольца, но все они располагались на высоких галактических широтах. Кольца были либо за пределами Млечного Пути, или же близко к его границам.

Информируется, что новому объекту дали имя Kýklos (Киклос), что в переводе с греческого языка обозначает «круг».

Указывается, что он не излучает видимого света, но заметен в радиодиапазоне.

Теперь эксперты строят догадки на тему – что это такое?

Так, по одной из версий, данное кольцо может быть туманностью, образовавшейся в результате взрыва сверхновой. Но остатки сверхновых обычно также производят рентгеновские лучи, тогда как в случае с Киклосом их не обнаружили.

Добавляется, что кольцо вряд ли может быть планетарной туманностью, образовавшейся из оболочки гаснущей звезды, похожей на Солнце. Планетарные туманности видны в оптическом диапазоне, в то время как Киклос можно наблюдать только в радиотелескоп. Кроме того, диаметр кольца оценивается примерно в 10 световых лет, что втрое больше размеров стандартной планетарной туманности.

Не исключено, что Киклос мог быть создан массивной и нестабильной звездой, генерирующей мощное излучение и радиационный ветер, который сдувает ее внешние слои глубоко в космос. Объекты подобного типа известны как звезды Вольфа-Райе. Звезды Вольфа-Райе часто распознаются либо по туманности, которую они выдувают, или же по их составу: когда их водородная оболочка отбрасывается, более тяжелые элементы, такие как гелий и кислород, в их более глубоких слоях обнажаются.

Резюмируется, что в пользу версии звезды Вольфа-Райе свидетельствует плоский спектр излучения кольца.

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