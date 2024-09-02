Спасатели рассказали о российском ударе по Киеву

В ГСЧС поведали о последствиях массированного ракетного удара России по Киеву, который произошел рано утром понедельника, 2 сентября. Опубликована официальная информация.

Сообщается, что спасатели уже ликвидировала пожары после ракетных ударов в трех районах украинской столицы.

Информируется, что в Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание четырех автомобилей – огонь потушен.

По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения – тут спасатели ликвидировали возгорание на площади семьсот квадратных метров.

Сказано, что было потушено возгорание у входа одной из станций метро. На площади двадцать квадратных метров горел пункт приема вторсырья.

При этом, как добавляется, в Голосеевском районе зафиксировано попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади шесть квадратных метров ликвидирован.

Говорится, что в Шевченковском районе бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание на площади четыреста квадратных метров. Продолжается разбор конструкций.

Ранее власти Киева обновили информацию о последствиях.