Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 617 600 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 2 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 617 600 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 601 танк, 16 786 боевых бронированных машин, 17 646 артиллерийских систем, 1 177 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 537 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 557 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 23 925 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 993 единицы специальной техники.

Ранее в ISW объяснили, почему Лукашенко не рискнет вступить в войну с Украиной.