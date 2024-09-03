Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Вet365 назвали фаворитов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этих турнирах выступают донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Фаворитами Лиги чемпионов считаются «Манчестер Сити» (3 к 1), «Реал» (4,5 к 1), «Арсенал» (9 к 1), «Бавария» (13 к 1), «Барселона» (13 к 1) и «Ливерпуль» (15 к 1).

Шансы «горняков» выиграть турнир оцениваются как 301 к 1.

Что касается Лиги Европы, то претендентами на победу тут числятся «Тоттенхэм» (5,5 к 1), «Манчестер Юнайтед» (6 к 1), «Рома» (9 к 1) и «Реал Сосьедад» (12 к 1).

Вероятность того, что победа достанется динамовцам, расценивается как 81 к 1.

Ранее Ребров назвал состав сборной Украины на матчи Лиги наций.