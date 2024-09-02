Игорь Палица: олигарх кинул жителей Луцка, захватив чужую землю, - СМИ

В городе Луцк разгорелся скандал вокруг элитной гостиницы Noble. Ее связывают с известным олигархом, которого зовут Игорь Палица. Как пишут СМИ, гостиница присвоила себе кусок чужой земли и за это еще и получила компенсацию из горбюджета.

Далее издание сообщает следующее: «Жители теперь не могут оформить аренду на свои участки, но городские власти под руководством мэра Игоря Полищука, который тоже связан с Игорем Палицей, якобы ничего не замечают.

Изначально на месте гостиницы Noble раньше находилась другая гостиница — Zaleski, которой владел Алексей Левченко. После его смерти комплексом заинтересовался Игорь Палица, который выкупил его. С тех пор гостиница поменяла несколько юридических лиц, чтобы скрыть имя Игоря Палицы. В итоге в 2017 году появилось ООО «Отель Нобель». Проблемы начались, когда владельцы гостиницы решили расширить территорию, чтобы сделать парковку и летнюю площадку. Одна из соседок, Юлия Мельникова, жаловалась, что на нее оказывали давление, чтобы она продала свой участок. Она даже подавала жалобы в правоохранительные органы, но в конце концов была вынуждена продать свою землю.

А в 2017 году произошел новый конфликт: отель решил расшириться за счет земли Юрия Феоктистова, чей участок граничил с гостиницей. Под видом укрепления подпорной стенки, которая якобы защищала город от оползня, владельцы Noble просто «откусили» кусок его земли. Мэр Полищук поддержал гостиницу, заявив, что все было сделано законно и никаких проблем нет. Однако многие местные жители уверены, что это всего лишь прикрытие, и на самом деле все было устроено для выгоды отеля, а не для защиты города. Оказывается, отель не только «откусил» часть чужой земли, но и получил за это компенсацию из бюджета города. Журналисты рассказали, как это произошло и почему люди теперь не могут оформить аренду земли из-за этих махинаций.

История началась еще в 2017 году, когда отель Noble начал расширяться. Тогда владельцы гостиницы решили укрепить подпорную стенку, которая, как утверждают местные жители, больше защищает сам отель от оползня, чем окружающие здания. За эту работу из городского бюджета владельцам гостиницы заплатили около 700 тысяч гривен, хотя реальная стоимость работ составляла всего 500 тысяч. Эти деньги выделил городской совет, который тогда контролировала партия «УКРОП», лидером которой был Игорь Палица.

Далее Юрий Феоктистов, чей участок земли находится рядом с гостиницей, с 2019 года неоднократно сталкивался с отказами в продлении аренды земли, которую он арендовал более десяти лет. Все это время городской совет Луцка, контролируемый партией «За будущее», также связанной с Игорем Палицей, постоянно отвергал его запросы на аренду. За последние годы Юрий получил более 22 отказов. Когда депутаты предложили мэру обратиться в прокуратуру по поводу возможных нарушений, он выбрал другой путь — обратился в орган, который не может провести полноценную проверку в условиях военного времени".