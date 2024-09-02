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Новости > Из Сумщины эвакуировали 22 тысячи человек, — ОВА

Из Сумщины эвакуировали 22 тысячи человек, — ОВА

Агата Кловская
02.09.24 10:44
103
Из Сумщины эвакуировали 22 тысячи человек, — ОВА

На 1 сентября из опасных районов Сумщины уже эвакуировали около 22 тысяч человек. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

«Только за август россияне совершили более 2200 обстрелов населенных пунктов и территорий Сумской области. Враг применяет мощное оружие против гражданского населения, сбрасывая управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны. Для защиты людей мы проводим эвакуацию, на сегодняшний день с опасных территорий уже удалось переместить до 22 тысяч человек. И мы понимаем, что численность эвакуированных будет расти», — отметил глава ОВА.

Он добавил, что на сегодняшний день в вопросах сотрудничества с международными и общественными организациями Сумщина нацелена на обеспечение потребностей вынужденных переселенцев, чье жилье уничтожил враг.

Напомним, в Сумской области ограничено перемещение в приграничной зоне.

Тэги: общество, Сумская область, эвакуация

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